川口春奈、元タカラジェンヌ・帆純まひろと宝塚観劇「見方とか前情報を教えてくれて…」 帆純は川口の様子に驚き「正面から堂々と」
俳優の川口春奈（30）が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアムイベントに参加。元タカラジェンヌ・帆純まひろ（29）と宝塚歌劇を観戦したことを明かした。
【写真】流石です…ピンクのふんわりワンピで登場した川口春奈
2人は撮影がきっかけで鑑賞したという。川口は宝塚歌劇を初めて鑑賞したといい「とんでもなく知らない世界で終始感動した。見方とか前情報を教えてくれてすごいなんて贅沢な時間だったんだろう」と話した。
帆純は川口の鑑賞の様子を明かし「正面から普通に堂々と入ってきてこっちが大丈夫ですかってなるくらい焦った」と話した。「感動して見てくれたのもうれしかった」と笑顔を見せた。
今作はスキャンダルをめぐる芸能事務所と週刊誌の禁断の攻防戦を描くオリジナルドラマ。所属事務所のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を柴咲コウ、咲にスキャンダル記事を突きつける週刊誌記者・平田奏を川口が演じている。19日午後10時から全6話、毎週1話配信。
この日は川口と帆純、柴咲のほか、横山裕、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美らメインキャストが華やかに集結した。
