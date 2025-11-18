歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の育児に関する近況を報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の「弟くんがサムズアップしました」 その他にも…「シェー」・「大仏」・「天使」のポーズも 「寝相が毎回面白すぎてなにかただものじゃない感じがする」



中川さんは、「弟くんがサムズアップしました」と、双子の弟が親指を立てるポーズをしている画像を投稿。







「ほんとに！！寝相が毎回面白すぎてなにかただものじゃない感じがする」と綴り、他にも”シェー”のポーズや”大仏のポーズ”など、双子の弟のユニークな寝相姿の画像を、絵日記の解説と共に色々と紹介しています。







続けて、「兄が5020g 弟4402g まで大きくなってました！」「2600ずつくらいだったから本当にずっしり嬉しい重さだ！」と、双子の成長を報告しました。







また自身の母親の桂子さんについて、「夜ヘルプにきてくれるおかげで、睡眠時間を確保できてめちゃくちゃ助かります」と感謝の言葉を綴る一方で、「でも桂子さんの身体も心配。」と、身体を気にかけています。





中川さんは、今後の双子の子育てについて、「ちょっとスーパーにでかけるすら絶対無理だ。これからいつの日か余裕ができる気がしない。」と、1人で家事をこなせるか不安を吐露しました。それでも中川さんは、「でも最高にかわいい二人！だから嬉しいが勝つ！」と、前向きな言葉で締めくくりました。





【担当：芸能情報ステーション】