阪神タイガースが2025年シーズンのセントラル・リーグ優勝を果たしたことを記念して、11月22日（土）に、大阪のメインストリートである御堂筋で、優勝パレードが開催される。この瞬間をABCテレビは生中継！

阪神タイガースにゆかりのある元プロ野球選手の桧山進次郎・糸井嘉男、シンガーソングライターの山本彩をゲストに迎え、糸井嘉男と山本彩は阪神タイガースの選手と同じくパレードのバスに乗車し、歓喜に沸く選手たちの表情、そして阪神タイガースへの熱い想いと感動、優勝の喜びを臨場感たっぷりにお伝えする。 当日、現場に足を運ぶことが難しいファンの皆様にも、現場の感動や興奮をお届け！

「虎バンＳＰ！セ・リーグ優勝記念特番！！虎の道が導く栄光の御堂筋パレード！！！」

11月22日（土）午前10時45分～昼12時（関西地区で放送）

（午前11時45分～昼12時はサブチャンネル対応）

出演者：

＜ゲスト＞桧山進次郎、糸井嘉男、山本彩

＜MC＞横山太一（ABCテレビアナウンサー）、大仁田美咲（ABCテレビアナウンサー）

「虎バン」番組公式HP

https://www.asahi.co.jp/toraban/