ÂæÏÑÍ»ö¡Ö±ó¤¤¾Íè¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÆµÄ²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ä¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó»öÂÖ¡×¤Ø¤ÎÊÆ·³¤ÎÂÐ½èÇ½ÎÏ¸¡¾Ú¤âµá¤á¤ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á¸þ°æ¤æ¤¦»Ò¡ÛÊÆµÄ²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡ÖÊÆÃæ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê£Õ£Ó£Ã£Ã¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ó¤¤¾Íè¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢µÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ê¤É¤ËÊÆ·³¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤ÎÂÐ½èÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦Äó¸À¤·¤¿¡£
¡¡Äó¸À¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¤¬¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤Ï¡ËÂæÏÑ¿ÍÌ±¤Î°ÂÁ´¡¢¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑÂÎÀ©¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹ÉðÎÏ¹Ô»È¤Þ¤¿¤Ï¶¯À©¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¤ÈÆ±»þÂ¿È¯Åª¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÇÍ»ö¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÀµÌÌ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤äÉðÎÏ¿¯¹¶¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤µ¤ì¤ë¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó»öÂÖ¤Ø¤ÎÊÆ·³¤ÎÂÐ½èÇ½ÎÏ¸¡¾Ú¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬¡Öº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¿¯¹¶¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î±é½¬¤«¤é³¤¾åÉõº¿¤ä¿¯¹¶¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¿¯¹¶¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¤Ï·³»ö¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÀëÅÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤òÀïÁè¤ËÈ÷¤¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½é´üÃÊ³¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
