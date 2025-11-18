■全国の19日（水）の天気

冬型の気圧配置はしだいに解消に向かいますが、寒気が居座るでしょう。午前を中心に北日本の日本海側は雪が降り、平地でも積雪が増える所がありそうです。

北陸から山陰も、平地は雨、山沿いでは雪が降るでしょう。午後は、雪や雨の所は少なくなりそうです。太平洋側は晴れる所が多く、空気が乾燥するでしょう。

朝は全国的に冷え込みが強く、北日本は氷点下の所がありそうです。路面の凍結にご注意ください。東日本や西日本でも5℃前後まで下がり、全国的に今季一番の冷え込みとなるでしょう。日中は、西・東日本で18日より低く、各地で今季一番の寒さになりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -2℃（±0 12月上旬）

仙台 2℃（-3 12月上旬）

新潟 4℃（-2 12月上旬）

東京都心 6℃（-6 12月上旬）

名古屋 6℃（-5 11月下旬）

大阪 9℃（-2 11月下旬）

広島 7℃（-2 11月下旬）

高知 6℃（-5 12月上旬）

福岡 7℃（-4 12月上旬）

鹿児島 10℃（-4 11月下旬）

那覇 19℃（-1 11月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 3℃（＋1 12月上旬）

仙台 10℃（＋2 12月上旬）

新潟 10℃（±0 12月上旬）

東京都心 13℃（-3 12月上旬）

名古屋 14℃（±0 12月上旬）

大阪 13℃（-2 12月上旬）

広島 15℃（±0 11月下旬）

高知 15℃（-1 12月上旬）

福岡 13℃（-1 12月中旬）

鹿児島 15℃（-1 12月中旬）

那覇 22℃（-1 12月中旬）

■全国の週間予報

20日は、北日本の日本海側で、しだいに雨の降る所が多くなるでしょう。21日以降も、北・東日本の日本海側は、雨や雪の降りやすい天気が続く見込みです。太平洋側では、晴れる日が多く、空気の乾燥が進むでしょう。

最高気温は、北日本では20日以降、平年より高く、寒さは和らぐでしょう。東日本と西日本では、20日も寒さが続く見込みですが、21日以降は、日差しの暖かさが戻りそうです。ただ、各地とも朝晩の冷え込みが続くでしょう。引き続き、体調管理にご注意ください。