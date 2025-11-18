森保Jボリビア戦スタメン発表!! 久保、南野ら連続先発で遠藤、板倉ら復帰
日本代表は18日、国立競技場で行われるキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦する。午後7時15分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF遠藤航、DF板倉滉らが先発に復帰。MF久保建英、MF南野拓実、DF谷口彰悟、GK早川友基が今シリーズ2試合連続での先発出場となった。
14日のガーナ戦(◯2-0)からは7人を変更。GKは引き続き早川が務め、3バックは左からDF瀬古歩夢、谷口、板倉が並ぶ。ダブルボランチは遠藤とMF鎌田大地が組み、ウイングバックは左にFW前田大然、右にDF菅原由勢。シャドーは左に南野、右に南野が入り、1トップにはFW小川航基が起用された、
対戦相手のボリビアはFIFAランキング76位(日本は19位)。北中米W杯南米予選を7位で終え、来年3月の大陸間プレーオフに出場予定となっている。南米予選では標高4150mのホーム・ラパスでの試合は5勝2分け2敗と強さを誇ったが、アウェーでは1勝8敗と大苦戦しており、日本での試合は一つの試練となる。
前回対戦はノエビアスタジアム神戸で行われた19年3月のキリンチャレンジカップで日本が1-0で勝利し、MF中島翔哉(浦和)が決勝点を決めた。現在のメンバーでは鎌田のみ先発出場し、当時“若手三銃士”と呼ばれた堂安と南野が途中出場していた。
日本代表はこの試合が森保一監督の指揮100試合目にあたり、年内最後の国際Aマッチ。次回の活動は来年3月で、その次はW杯直前合宿での活動となるため、勝って締めくくることだけでなく内容面でも収穫を求めたいところだ。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 3 谷口彰悟
DF 4 板倉滉
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 15 鎌田大地
MF 20 久保建英
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
▽控え
GK 12 小久保玲央ブライアン
GK 23 野澤大志ブランドン
DF 5 渡辺剛
DF 16 安藤智哉
DF 25 鈴木淳之介
MF 10 堂安律
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 21 佐野海舟
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 24 北野颯太
MF 14 佐藤龍之介
FW 18 上田綺世
FW 9 町野修斗
FW 26 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
