海鮮がうまい！串カツも絶品 横浜、桜木町駅前ビルの立ち飲み処がいい感じ
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・桜木町の立ち飲み酒場『酒蔵石松』です。
ガッツ石松でなくともおもわずOK牧場！
地下街の通路にテーブルがいい感じでハミ出した店のルックスに「オッ、いい感じ！」と思わず吸いよせられる立ち飲み酒場。魚介メニューが充実し、その日のオススメが手書きされたホワイトボードから選べば、おのずと旨い肴で酒が呑めることになっている。ありがたや。
皮はぎ刺身（肝付）800円
『酒蔵石松』皮はぎ刺身（肝付） 800円 カワハギは肝の大きい冬が旬と思いがちだが、身に関しては実は夏が旬！それを提供する奥深さよ
神奈川県桜木町『ぴおシティ』
ぴおシティ地下2階『酒蔵石松』
［店名］『ぴおシティ』
［住所］神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1
［交通］JR京浜東北線・根岸線桜木町駅東口から徒歩1分、横浜市営地下鉄桜木町駅直結
