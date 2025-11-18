11月18日（火）24時24分〜第7話を放送 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

本作はモラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。三組の夫婦による地獄のような三角不倫…そして、第7話は“誰かが死ぬ”衝撃の急展開――。

涼（豊田裕大）から莉沙（井桁弘恵）に届いた一通のメッセージ――「さよなら なぎちゃんと一緒に逝きます」その言葉が、物語を大きく揺るがす。

莉沙が向かったジムで目撃したのは、涼と“公認の不倫相手”奏子（奈月セナ）の抱擁。すべては凪子（山崎紘菜）が仕掛けた冷酷な罠だった。

絶望の淵に立たされた莉沙は、あるものに目を留め、反撃を開始――。逆上する凪子、取り乱す涼、うろたえる奏子――そして今夜“誰かが死ぬ”。当記事では第7話の場面写真と、井桁弘恵のコメントを紹介！

◆井桁弘恵 コメント

物語はいよいよ折り返し地点に入りました。

すでに地獄の入口を越え、後戻りできなくなっている莉沙。しかし、この先にはさらに深い“新たな地獄”が待ち受けています。

凪子と涼の謎に包まれていた関係がついに明らかになり、涼をめぐる莉沙・凪子・奏子、三人の女たちによる心理戦。そして主要人物の死。

すべてが混沌とし、予測不能な展開が怒涛のように押し寄せます。最後の瞬間まで、そのスリルと狂気をお楽しみください。

果たして、莉沙はこの地獄から抜け出せるのか。

そもそも“地獄”とは何だったのか。

ぜひ、ご期待ください。

◆TVerスピンオフドラマ「そこらじゅうが地獄」第5弾 魔性の男・涼、その思惑が全て明らかに

メインキャラクター達の過去を描いた、ゾワっと怖面白いショートドラマ「そこらじゅうが地獄」の第5弾を11月18日（火）24:54 第7話の放送終了後、TVerにて配信！

涼の謎の行動…過去の伏線を全て回収！凪子のDVに苦しみながら、莉沙、そして奏子とも関係を持つ、魔性の男・涼の頭の中が全て明らかになる。

第1話から「何を考えているかわからなくて怖い！」とSNS上で話題の涼。莉沙との出会い、そして、不倫へと突き進んでいく涼の、凪子への復讐計画が全て明らかに。新章に突入する「そこから先は地獄」第8話以降の予習・復習ができる！

TVerオリジナルストーリーは全5話。本編「そこから先は地獄」の伏線回収、そして第7話以降の重要な展開の伏線もちりばめられている。

＜TVerオリジナルストーリー 配信スケジュール＞

■オリジナル第1話：配信中 出演：井桁弘恵 落合モトキ 他

■オリジナル第2話：配信中 出演：井桁弘恵 和田聰宏 小西桜子 他

■オリジナル第3話：配信中 出演：豊田裕大 山崎紘菜 他

■オリジナル第4話：配信中 出演：小久保寿人 奈月セナ 他

■オリジナル第5話：11月18日【ドラマ第7話】放送後配信開始 出演：井桁弘恵 豊田裕大 山崎紘菜 他

◆番組概要

脚本：早船歌江子 神谷克麻

音楽：佐藤航

主題歌 ：「甘い吐息を震わせて」 吉井和哉 （A-Sketch）

演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史

協力プロデューサー：石井満梨奈

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

