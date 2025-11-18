キングオブコント決勝進出の高学歴芸人、英検準1級に合格報告 元ゾフィー上田航平が合格証明書を披露
お笑い芸人・コント作家の上田航平（40）が18日、自身のXを更新し、英検準1級合格を明らかにした。
【画像】元ゾフィー上田航平が英検準1級に合格…合格証明書
「合格した」とつづり、英検準1級の合格証明書を示した。
上田は慶応大学出身で、塾講師経験もある。サイトウナオキ（現ヘベレケ齋藤）とお笑いコンビ・ゾフィーを結成し、『キングオブコント』2017年・19年でファイナルに進出。23年11月にコンビを解散した。妻は、元AKB48で東京音楽大学にも在学した松井咲子。
英検準1級は「社会的な話題について、複雑な文章や話の展開および概要や要点、詳細を理解し、情報や自身の考えを展開や主張と根拠を明確にしながら詳細に伝えることができる」レベル。
