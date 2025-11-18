2025年12月17日に発売されるSEX MACHINEGUNSニューアルバム『HEAVY METAL COMMANDER』のジャケット写真が公開となった

ジャケット制作は、2023年4月にリリースされた前作『地獄の暴走列車』と同様、SHINGO☆（B, Cho）がアートディレクションを担当している。アルバムタイトル『HEAVY METAL COMMANDER』はANCHANGそのものであり、ANCHANGといえば高校時代に作ったランダムスターを改造したアンチャンスター…「髑髏よしえ」であろうという流れから、オリジナルの髑髏よしえを撮影しジャケットとしたものだ。SEX MACHIGUNESのサウンドをデビューから支えてきた、まさに顔とも言えるギターがニューアルバムの顔となったわけだ。

CD全体のアートワークも、今のSEX MACHINEGUNSらしさが随所に表現されたものになっており、内容になっており、裏面にはファンの間ではお馴染みのあの方（浅○○○子？）も登場しているとか。

SEX MACHINEGUNS『HEAVY METAL COMMANDER』

2025年12月17日（水）発売

UZCL-2324 ￥3,000（税込）

店舗別購入特典

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

・セブンネット：オリジナルアクリルカラビナ型

・応援店舗共通特典：オリジナルステッカ―

※特典は数に限りがあります。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※対象となるオンラインサイト／CDショップ以外での配布はございません。

※特典の内容は予告なく変更になる場合がございます。

ライブ情報 『HEAVY METAL COMMANDER SEX MACHINEGUNS LIVE IN CLUB CITTA’』

日程：12/19（金）

会場：CLUB CITTA’

時間：OPEN 18：30 START 19：30 『HEAVY METAL COMMANDER SEX MACHINEGUNS LIVE IN E.L.L.』

日程：1/17（土）

会場：Electric Lady Land

時間：OPEN 17：00 START 18：00 『HEAVY METAL COMMANDER SEX MACHINEGUNS LIVE IN BIGCAT』

日程：2/20（金）

会場：BIGCAT

時間：OPEN 18：00 START 19：00

