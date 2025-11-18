SEX MACHINEGUNS、新作『HEAVY METAL COMMANDER』ジャケ写を公開
2025年12月17日に発売されるSEX MACHINEGUNSニューアルバム『HEAVY METAL COMMANDER』のジャケット写真が公開となった
ジャケット制作は、2023年4月にリリースされた前作『地獄の暴走列車』と同様、SHINGO☆（B, Cho）がアートディレクションを担当している。アルバムタイトル『HEAVY METAL COMMANDER』はANCHANGそのものであり、ANCHANGといえば高校時代に作ったランダムスターを改造したアンチャンスター…「髑髏よしえ」であろうという流れから、オリジナルの髑髏よしえを撮影しジャケットとしたものだ。SEX MACHIGUNESのサウンドをデビューから支えてきた、まさに顔とも言えるギターがニューアルバムの顔となったわけだ。
CD全体のアートワークも、今のSEX MACHINEGUNSらしさが随所に表現されたものになっており、内容になっており、裏面にはファンの間ではお馴染みのあの方（浅○○○子？）も登場しているとか。
SEX MACHINEGUNS『HEAVY METAL COMMANDER』
2025年12月17日（水）発売
UZCL-2324 ￥3,000（税込）
店舗別購入特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネット：オリジナルアクリルカラビナ型
・応援店舗共通特典：オリジナルステッカ―
※特典は数に限りがあります。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※対象となるオンラインサイト／CDショップ以外での配布はございません。
※特典の内容は予告なく変更になる場合がございます。
ライブ情報
『HEAVY METAL COMMANDER SEX MACHINEGUNS LIVE IN CLUB CITTA’』
日程：12/19（金）
会場：CLUB CITTA’
時間：OPEN 18：30 START 19：30
『HEAVY METAL COMMANDER SEX MACHINEGUNS LIVE IN E.L.L.』
日程：1/17（土）
会場：Electric Lady Land
時間：OPEN 17：00 START 18：00
『HEAVY METAL COMMANDER SEX MACHINEGUNS LIVE IN BIGCAT』
日程：2/20（金）
会場：BIGCAT
時間：OPEN 18：00 START 19：00