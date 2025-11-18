まもなく二十四節季のひとつ、小雪。山形地方気象台は、きょう初雪を観測したと発表しました。

【写真を見る】雪景色を楽しむ大勢の観光客の姿も！ 山形地方気象台が初雪の観測を発表（山形）

山形市の蔵王温泉では、雪景色を楽しむ大勢の観光客の姿が見られました。

きょうの県内は、冬型の気圧配置が強まり山沿いを中心に雪が降りました。

山形地方気象台は、きょう午後に初雪を観測したと発表しました。平年よりも２日遅く、去年と同じ観測です。

山形市の蔵王温泉では、車にうっすらと雪が積もり冬の訪れを感じさせました。

佐藤友美アナウンサー「蔵王温泉の高湯通りです。現在の気温は０度。さらさらとした雪が風に乗って斜めに降っています。そんな中、こちらを見てみると赤く染まった紅葉の上に白い雪が覆っています。秋から冬にかけて、今しか見ることのできない光景ですね」

湯けむりがもうもうと立ちのぼる温泉街。観光客の姿も見られ、蔵王の雪景色を楽しんでいました。

■海外からもたくさんの観光客！

台湾から「雪が降ってきれい。私達はたのしい。細雪はロマンティック」

香港から「久しぶりに雪を見た。きれいだと思う。香港では雪は全然降らない、高い山だけ」

大阪から「温泉旅行。全国的に寒いと言っていたから雪かなと思ってきたが、本当に雪なんだなと思って」

大阪から「大阪にはあまり雪が降らない、気持ちいい、触っていてね、だから好き」

きょうの県内の積雪は午後４時現在で西川町大井沢で１８センチ、大蔵村肘折で１６センチとなっています。

県内はあすも冬型の気圧配置となるため、雪や雨が降り雷を伴う所がありそうですが、次第に高気圧に覆われるため、午後は曇りとなる所が多いということです。