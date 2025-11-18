◇第5回六智戦 関東学院六浦51―0石見智翠館（2025年11月15日 東大阪市花園ラグビー場）

高校ラグビーの聖地が、女子ラガーたちの熱気に包まれた。

プライドをかけた戦い「六智（むっち）戦」。女子ラグビー界では部員数確保の関係で、15人制の試合を組むことが難しい中、5回目の定期戦を行った。

これまで多くの女子ラグビー日本代表を輩出してきた両校。アタック力の関東学院六浦とディフェンス力の石見智翠館。両校は10月の「全国U18女子セブンズ」では初戦で対戦し、関東学院六浦が勝利し、準優勝を果たしている。

定期戦は石見智翠館にとってリベンジ戦。序盤から低いタックルと、激しいブレイクダウンで関東学院六浦のアタックを何度も封じた。

しかし、地力で勝る関東学院六浦が徐々に主導権を握り、2トライを奪い前半を10―0とリード。

後半に入ると完全に関東学院六浦ペースに。浅利那未主将（3年）、突破力が光る大橋愛莉（3年）の両LO、華麗なステップのSO伊藤ちひろ（3年）が、次々とディフェンスラインを突破しトライを重ね、51―0と圧勝した。

試合後は関東学院六浦・梅原洸監督（45）と石見智翠館・辻絢也監督（30）が、固い握手を交わし、互いの健闘をたたえ合った。

《アフターマッチファンクション》

〇…試合後には、女子高校ラグビーでは珍しいアフターマッチファンクションが開催された。花園近鉄ライナーズより贈られた「PLAYER OF THE MATCH」には関東学院六浦のCTB井上蒼央（3年）、石見智翠館CTB南原桃桜（3年）が選出された。両校が互いに選ぶ「PLAYER OF THE MATCH」には関東学院六浦LO大橋愛莉（3年）、石見智翠館NO8池内菜々花主将（3年）が選出された。

《主審は女子大生》

○…主審を務めた関西協会B級で、摂南大2回生の蜷川さくらさんは「普段は女子ラグビーを吹くことが少ないが、今日は想像以上の激しさとスピードに感動した」と語った。

《フィナーレは即興漫才》

○…花園が笑いに包まれた。両校監督が「うちのムードメーカー」と太鼓判を押す関東学院六浦FL山本真衣佳（3年）、石見智翠館FB吉川まなみ（3年）が即興漫才を披露。会場が一気に大爆笑の渦に包まれた。