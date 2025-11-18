16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¦¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡»¨»ï¡Ö¾®°Ëâageha¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëÀ»ºÚ¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤ËTikTok¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¦¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡ÂçÃÀ¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢¡É»Ñ¤â¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤Î¤Û¤«¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ØLOVEPOWERKINGDOM¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ»ºÚ¡£ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À»ºÚ¡Ê¤»¤¤¤Ê¡Ë
2002Ç¯3·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£½Ð¿È¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡£¿ÈÄ¹162cm¡£¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¢¤ë16ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¥¿±¡¢17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿1»ù¤ÎÊì¡£20ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£°¦Ì¼¤È¤Î»Ñ¤â¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ»ºÚ¡×TikTok¡Ê@seina3333¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¦¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡ÂçÃÀ¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢¡É»Ñ¤â¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤Î¤Û¤«¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ØLOVEPOWERKINGDOM¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ»ºÚ¡£ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À»ºÚ¡Ê¤»¤¤¤Ê¡Ë
2002Ç¯3·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£½Ð¿È¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡£¿ÈÄ¹162cm¡£¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¢¤ë16ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¥¿±¡¢17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿1»ù¤ÎÊì¡£20ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£°¦Ì¼¤È¤Î»Ñ¤â¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ»ºÚ¡×TikTok¡Ê@seina3333¡Ë