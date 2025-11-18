¡È²¦¡É¥×¥é¥Ð¡¼¥¹¡¢Èá´ê¤Î½éÍèÆü¤¬·èÄê¡ª¡¡¡Ø¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥ê ¥¨¥Ô¥Ã¥¯4k¡Ù¸ø³«¤òµÇ°¤·
¡¡S.S.¥é¡¼¥¸¥ã¥Þ¥¦¥ê´ÆÆÄ¤¬¡Ø¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥ê¡Ù2Éôºî¤ò¼«¤éºÆÊÔ½¸¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥ê ¥¨¥Ô¥Ã¥¯4K¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥ê²¦¤ò±é¤¸¤¿¥×¥é¥Ð¡¼¥¹¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥Ö¡¦¥ä¡¼¥é¥é¥¬¥Ã¥À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èá´ê¤Î½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÆ¤Ó¥Þ¥Ò¥·¥å¥Þ¥Æ¥£²¦¹ñ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ª¡¡¡Ø¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥ê ¥¨¥Ô¥Ã¥¯4K¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿½ö»ö»í¡Ø¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥ê ÅÁÀâÃÂÀ¸¡Ù¤È¡Ø¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥ê ²¦¤Î³®Àû¡Ù¤ò¡¢S.S.¥é¡¼¥¸¥ã¥Þ¥¦¥ê´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¡£Î¾ºî¤Î¡ã´°Á´ÈÇ¡ä¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¿·Ï¿¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Ç®¤·ìÄ¬¤¬Á´ÊÔ¤ò´Ó¤¯1ËÜ¤Î¡È¿·¤¿¤Ê·æºî¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼ç±é¡¦¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥êÌò¤Î¥×¥é¥Ð¡¼¥¹¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¡¼¥Ö¡¦¥ä¡¼¥é¥é¥¬¥Ã¥À¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥×¥é¥Ð¡¼¥¹¤Ï2024Ç¯ ¡Ø¥«¥ë¥ 2898¡¾AD¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½éÍèÆü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤êµã¤¯µã¤¯ÃÇÇ°¡£¤½¤Î¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤ËËÜºî¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤ÆÈá´ê¤Î½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å±Ç·ÁÂÖ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢IMAXÈÇ¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¸ø³«Ä¾Á°¤Î12·î5Æü¡¦6Æü¤Î2Æü´ÖÍèÆü¤·¡¢¡È²¦¤Î³®Àû¡É¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÊ£¿ô²óÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ°§»¢¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢11·î22Æü12»þ¤è¤ê¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡È²¦¤ÎÍèÆü¡É¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Õ¥Ð¥ê ¥¨¥Ô¥Ã¥¯4K¡Ù¤Ï¡¢12·î12Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¡£
