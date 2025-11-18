170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤½©¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Î¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤¬17Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©¥³¡¼¥Ç¤òÂ¿¿ôÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÊæÀî²Ì²»¡¢µ¤¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ò²òÀâÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¡Ê¤Û¤«13Ëç¡Ë
¡¡ÊæÀî¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï11·î12Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÇö¼ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ù¥¹¥È¡õ¥Ç¥Ë¥à¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÊæÀî¤Ï¡ÖËèÆü¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¤ªÅ·µ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°áÁõ¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÀè½µ¤Ïµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ªº£½µ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1ÃÊ³¬´¨¤µ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î½©¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ì²»¤µ¤ó¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Î¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤¦Èþ¤·¤µ¤Ê¤ó¤È¸À¤¦ÈþËÆ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÊæÀî²Ì²»¡¢µ¤¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ò²òÀâÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¡Ê¤Û¤«13Ëç¡Ë
¡¡ÊæÀî¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï11·î12Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÇö¼ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ù¥¹¥È¡õ¥Ç¥Ë¥à¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÊæÀî¤Ï¡ÖËèÆü¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¤ªÅ·µ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°áÁõ¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÀè½µ¤Ïµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ªº£½µ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1ÃÊ³¬´¨¤µ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë