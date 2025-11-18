『ハイスクール奇面組』、「御女組」リーダー・天野邪子役にM・A・O
2026年1月スタートのアニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系／毎週金曜23時30分）より、スケバン集団「御女組（おめぐみ）」のリーダー・天野邪子（あまの・じゃこ）のビジュアルが解禁。邪子の声をM・A・Oが演じることも発表された。
【写真】『ハイスクール！奇面組』「御女組」メンバーキャラクタービジュアル
本作は、1980年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて『3年奇面組』として連載が始まり、作中でのキャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題され大ヒットした新沢基栄の漫画が原作。一応中学（いちおうちゅうがく）に通う、一堂零（いちどう・れい／CV.関智一）らからなる5人組「奇面組」が、“ブサイク”であることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、“個性”を生かして次々と奇抜な行動をとり、周囲の人々を常に驚かせ、困らせ、ときに笑わせる姿を、ハイテンションでテンポよく、エネルギッシュに描くコメディー作品だ。
本作には、奇面組をはじめとする本作の個性豊かなキャラクターたちからなる、さまざまな“組”が登場する。そんな各“組”のリーダービジュアルとキャストを4週連続で発表中。第1弾では、「番組（ばんぐみ）」リーダーの似蛭田妖（にひるだ・よう／CV.岡本信彦）が、第2弾では「腕組（うでぐみ）」リーダーの雲童塊（うんどう・かい／CV.小林裕介）の情報が解禁された。
第3弾の今回解禁となったスケバン集団「御女組」のリーダー・天野邪子は、黒のロングヘアーが特徴的で、ココアシガレットをくわえていることが多く、公開されたビジュアルでは、スケバングループのリーダーらしく威厳のあるポーズをきめた姿が描かれている。
そんな邪子を演じるM・A・Oは、自身の役柄について「その名の通りあまのじゃくな邪子さん！力強く格好良い言動のなかに、ひょっこりと顔を出す可愛らしさやお茶目さが本当に魅力的なキャラクターだと感じています。奇面組の皆さんが繰り広げる愉快なドタバタ劇にどのように関わっていくのか、ぜひ放送を楽しみにしていただければ幸いです」とコメントを寄せた。
アニメ『ハイスクール！奇面組』は、フジテレビ系にて2026年1月より毎週金曜23時30分放送。
＜M・A・O コメント＞
Q.もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
「もしも学生時代に戻ることができるなら、もっとしっかり勉強がしたいです。英語や古典、歴史に美術など、今後の人生においても深く学びたいと考えている分野の基礎を、学校の授業で改めて学習したいと思います！」
Q.視聴者の皆さんへメッセージ
「天野邪子役で出演させていただきます、M・A・Oです。その名の通りあまのじゃくな邪子さん！力強く格好良い言動のなかに、ひょっこりと顔を出す可愛らしさやお茶目さが本当に魅力的なキャラクターだと感じています。奇面組の皆さんが繰り広げる愉快なドタバタ劇にどのように関わっていくのか、ぜひ放送を楽しみにしていただければ幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします！！」
