“なにわのブラックダイヤモンド”橋本梨菜が悪の女社長に！ 阿部なつき主演『キューティーハニー』キャスト解禁
11月25日12時よりDMM TVにて独占配信される阿部なつき主演のオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（全15話）の追加キャストとして、橋本梨菜、北村優衣、片山陽加、清水元太の出演が発表された。橋本はハニーと対峙（たいじ）する悪の女社長を演じる。
1973年に永井豪による原作漫画が誕生して以来、テレビアニメ、実写映画、舞台など長年にわたりさまざまなメディアミックス作品が展開され、日本だけに留まらず世界中に多くのファンをもつ大人気シリーズ『キューティーハニー』。伝説的ヒロインである如月（きさらぎ）ハニーが、ついに令和の時代に装いも新たに登場する。ハニーを阿部なつきが演じる。
大企業の社長令嬢として何不自由なく暮らしていた如月ハニー（阿部）は、ある日突然、借金取りに追われる貧乏生活へと転落。しかしその正体は、「空中元素固定装置」により造られたアンドロイド。“愛の戦士・キューティーハニー”として亡き父の遺志を継ぎ、邪悪な悪党を成敗していく。
そんなハニーの前に立ちはだかる最大の敵・黒尾豹子を演じるのは、“なにわのブラックダイヤモンド”の異名で知られる橋本梨菜。健康的な小麦肌と抜群の存在感でグラビア界を席巻してきた彼女が、今作で初の本格悪役に挑む。橋本が演じる豹子は、ハニーの父の会社「如月技術」を乗っ取り、世界征服を企む冷酷非情な女社長。公開されたビジュアルでは、社長らしいエレガントな装いの一方で、仮面とタイトスーツに身を包んだ妖艶な“THE悪役”スタイルも披露している。
「お話を頂いた時は『嬉しい！ 是非！ やりたいです！』という気持ちでした」と語る橋本は「キューティーハニーは女性が強い！ そんな世界です。今の時代とリンクしてるなぁと思っています。男性だけではなく女性にも見てほしい作品です」とコメント。
さらに、物語を彩る個性派キャストも明らかに。豹子に乗っ取られた「如月技術」にOLとして潜入するハニーを支える先輩社員・秋夏子役には北村優衣。ハニーや夏子をパワハラで苦しめる営業部長・常似ミハル役には、元AKB48の片山陽加。現在は企業の広報担当としても活動する彼女が、リアルな“悪上司”像を体現する。そして、ハニーを陰で助ける謎の新聞記者・早見青児役を清水元太が務める。
オリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』は、DMM TVにて11月25日12時より独占配信（全15話）
※橋本梨菜のコメント全文は以下の通り。
＜橋本梨菜・コメント全文＞
■橋本梨菜（黒尾豹子 役）
――「キューティーハニー」という作品は知っていましたか？出演が決まったお気持ちは？
もちろん知っていました！ なのでお話しを聞いた時は「嬉しい！ 是非！ やりたいです！」という気持ちでした。
――原作に悪の組織はありましたが、演じられた黒尾豹子という役は新キャラクターでした。演じる上で苦労した点、参考にしたものなどはありましたか？
今までのアニメや実写化映画の作品は見させていただきました。黒尾豹子という役は今回完全にオリジナルキャラクターにはなりますが、悪役はどの作品にも出てくるので、参考にはさせていただきました！
苦労した点は、撮影的にもかなり長いシーンで、全6ページほどカットかけずに1カットで撮影したところですかね。ただありがたい事にセリフも多くて、私の中ではここまでの集中力が必要なシーンは初めてでした。でも終わった時の達成感はとてもありました。
――ハニー役の阿部なつきさんとの共演はいかがでしたか？
SNSで見ていた阿部さんはクールな印象だったんですが、実際会うととても可愛くて、おちゃめな方で、阿部さんの一言で現場でも和む瞬間がたくさんありました。
――仮面や杖を着用してのアクションシーンも見どころですが、挑戦してみていかがでしたか？
杖は練習していた時よりも、本番は重いものだったので、振り回すのは少し怖かったですね。仮面はとにかく視界がほぼ無くて、実際は敵が近くに来ていても気づかないと思います。（笑）
――あの「キューティーハニー」が、世界観や設定も現代風にアップデートされて令和の時代に新登場するということで、観る方に受け取って欲しいメッセージはありますか？
ヒーローものといえば男性！ みたいなイメージがあるとは思いますが、キューティーハニーは女性が強い！ そんな世界です。今の時代とリンクしてるなぁと思っています。男性だけではなく女性にも見てほしい作品です。
――橋本さんの思う本作の見どころは？特に注目してほしいところは？
ハートフルで感動シーンもあるので、そこにも注目してくださいね。
