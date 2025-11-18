日本維新の会の吉村洋文代表の18日の会見で、議員定数削減をめぐり、フリー記者と10分にわたるバトルを繰り広げる場面があった。

【映像】「元ゾンビ議員」と言われ吉村代表が“苦笑”した瞬間

フリーの横田記者が「元ゾンビ議員の吉村代表は、2014年の総選挙で比例代表で初当選された。その総選挙、大阪では6人の維新議員が同じように比例復活しているゾンビ議員だ。維新は比例代表も活用して党勢拡大したのに、新興勢力が党勢拡大する登竜門といえる比例を削ろうとしている。これは既得権者になったとたんに守旧派になって新興戦力の参入を狭き門にする、保身に走っている。改革のセンターピンどころか真逆に見えるが？」と質問。

吉村代表は、「選挙はその時の有権者の判断。過去比例で受かった議員、小選挙区で受かった議員も、次の選挙では有権者が決めることです」としたうえで、「議員定数削減は我々として1丁目1番地としてやってきたことで、まずは自分たちのことから始めるべきだ。プラス、国政においては自民党も民主党も議員定数削減、増税をするんだったらまずは自分たちのことから始めるべきだと当時国民に約束した、それが守られていない。これはおかしいでしょ。今般、自民党との連立合意の中で衆議院1割削減となりましたから、これはその約束を絶対やるべきだと思います。維新の会の中に比例議員がいたとしても、僕がゾンビ議員だったとしてもやるべきだと思っている」と述べた。そして、比例の削減について、「小選挙区はそれぞれの地域で選ばれているので、これを削減すると地方の声が届かなくなる。かたや比例は、小選挙区で落ちたとしてもなぜか復活当選する制度になっている。それが170あるわけですから、ここについて50削減すべきだという考え方だ」と述べた。

横田記者はさらに「元ゾンビ議員の吉村代表は、新人議員として比例代表として初当選した。同じようにゾンビ仲間が6人いて、維新という新興勢力は比例代表を活用して今の規模になった。そういう新規参入者を狭き門にするのはおかしいのでは、という趣旨で聞いている」と質問。

吉村代表は「今の規模といっても、維新も支持されなくなったら小選挙区で絶対受からない。有権者に支持される人が当選する、これが選挙だと思う。小さな声が届きにくくなるとよく言われるが、今はSNSとか、ユーチューブとか、横田さんもそうだし、いろいろな声が届きやすい社会になっていると思う。通信技術など発達する中で。国民に支持されれば少数政党でも当選する、自民党のような大政党でも落選する、ということだ」と答えた。

横田記者はさらに「そういうネット選挙を活用した国民民主党、参政党が前回の衆院選、参院選で伸びましたけど、両党とも比例代表を中心に新人議員が当選している。そういう新興勢力が民意をすくい上げて当選するそういう比例代表を削るのはおかしいのでは。ご自身の経歴に照らして考えてもおかしいのでは。新規参入を狭き門にする弊害についてはどうお考えか」と追及。

吉村代表は「新規参入でも支持されたら当選する社会ですから。我々維新の会も弱小政党ですし、支持されなくなったら終わりです。比例を削減して小選挙区で落ちたとして、比例の枠がなかったら当選しない政治家もたくさん出てきうるということになります」としたうえで、「誰にとって損得とか考えると議員定数削減なんか絶対できない。それが証拠に自民と民主が約束したこともできてないじゃないですか。民主党だって比例80削減と言ってた。どう思います？横田さん」とここで逆質問に転じた。

横田記者が「多党制の時代にはそぐわないし、比例をばっさり削るのを問題にしている」

と答えると、吉村代表は「多党制の時代にそぐわないからって約束を無かったことにして、横田さん的にいいんですか、約束破ってもいいってこと？」とさらに逆質問。

横田記者は「時代にそぐわないし、海外と比較しても日本は先進国で最低レベルの議員数なんで、そもそも議員定数削減がナンセンスで、国民生活にプラスになるとは限らないというのが僕の見解です」と述べた。

吉村代表は「海外との比較でいうとアメリカは日本の人口の3倍、国土面積どんだけ広いんだというところでも、アメリカの国会議員、日本の国会議員より少ないですからね。十分国家運営成り立っています。それから日本には地方議員3万人以上いますからね。地元の声は地方議員が拾っていけばいい。国会議員この数いりますかということです」と述べた。

横田記者は「また聞きますんで」と話し、10分間に及んだバトルは終了した。

（『ABEMA NEWS』より）