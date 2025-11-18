◇国際親善試合 日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）と対戦する。

同国とは過去２勝１分けとしており、４度目の対戦となる。１０月１４日のブラジル戦（３〇２、味スタ）、１４日のガーナ戦（２〇０、豊田ス）と連勝中。年内最終戦となるこの試合も勝利し、３連勝で締めくくる。

前日会見では、森保一監督は「いくつかのポジションで変更したい」と明言した。言葉の通り、ガーナ戦から７名を入れ替え。ＭＦ佐野海舟がボランチとして存在感を発揮し続けている中「負けん気は出していく」と話していた日本代表の主将、ＭＦ遠藤航も先発入り。他にはＭＦ鎌田大地、ＤＦ板倉滉らもスタメン入りした。Ｗ杯のメンバー入りやスタメン争いも激化する中、この日もアピール合戦となる。

以下が日本代表の先発メンバー。

【ＧＫ】

早川友基（鹿島）

【ＤＦ】

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（アヤックス）

瀬古歩夢（ルアーブル）

【ＭＦ／ＦＷ】

遠藤航（リバプール）

南野拓実（モナコ）

前田大然（セルティック）

久保建英（Ｒソシエダード）

鎌田大地（クリスタル・パレス）

菅原由勢（ブレーメン）

小川航基（ＮＥＣ）