森保ジャパン、年内最終戦となるボリビア戦の先発発表 ＭＦ遠藤航らガーナ戦から７人入れ替え…国際親善試合
◇国際親善試合 日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）
サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）と対戦する。
同国とは過去２勝１分けとしており、４度目の対戦となる。１０月１４日のブラジル戦（３〇２、味スタ）、１４日のガーナ戦（２〇０、豊田ス）と連勝中。年内最終戦となるこの試合も勝利し、３連勝で締めくくる。
前日会見では、森保一監督は「いくつかのポジションで変更したい」と明言した。言葉の通り、ガーナ戦から７名を入れ替え。ＭＦ佐野海舟がボランチとして存在感を発揮し続けている中「負けん気は出していく」と話していた日本代表の主将、ＭＦ遠藤航も先発入り。他にはＭＦ鎌田大地、ＤＦ板倉滉らもスタメン入りした。Ｗ杯のメンバー入りやスタメン争いも激化する中、この日もアピール合戦となる。
以下が日本代表の先発メンバー。
【ＧＫ】
早川友基（鹿島）
【ＤＦ】
谷口彰悟（シントトロイデン）
板倉滉（アヤックス）
瀬古歩夢（ルアーブル）
【ＭＦ／ＦＷ】
遠藤航（リバプール）
南野拓実（モナコ）
前田大然（セルティック）
久保建英（Ｒソシエダード）
鎌田大地（クリスタル・パレス）
菅原由勢（ブレーメン）
小川航基（ＮＥＣ）