森保一監督

◇国際親善試合　日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）

　サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）と対戦する。

　同国とは過去２勝１分けとしており、４度目の対戦となる。１０月１４日のブラジル戦（３〇２、味スタ）、１４日のガーナ戦（２〇０、豊田ス）と連勝中。年内最終戦となるこの試合も勝利し、３連勝で締めくくる。

　前日会見では、森保一監督は「いくつかのポジションで変更したい」と明言した。言葉の通り、ガーナ戦から７名を入れ替え。ＭＦ佐野海舟がボランチとして存在感を発揮し続けている中「負けん気は出していく」と話していた日本代表の主将、ＭＦ遠藤航も先発入り。他にはＭＦ鎌田大地、ＤＦ板倉滉らもスタメン入りした。Ｗ杯のメンバー入りやスタメン争いも激化する中、この日もアピール合戦となる。

　以下が日本代表の先発メンバー。

　【ＧＫ】

　早川友基（鹿島）

　【ＤＦ】

　谷口彰悟（シントトロイデン）

　板倉滉（アヤックス）

　瀬古歩夢（ルアーブル）

　【ＭＦ／ＦＷ】

　遠藤航（リバプール）

　南野拓実（モナコ）

　前田大然（セルティック）

　久保建英（Ｒソシエダード）

　鎌田大地（クリスタル・パレス）

　菅原由勢（ブレーメン）

　小川航基（ＮＥＣ）