◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

２４日のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と王座を争う同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで練習を公開。兄の世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝も見守る中で、シャドーボクシングと鈴木康弘トレーナー（３７）を相手にしたミット打ちを１ラウンドずつ披露した。

公開練習には、那須川陣営から帝拳ジムの浜田剛史代表（６４）と元世界２階級制覇王者の粟生隆寛トレーナー（４１）が視察に訪れた。

練習後に取材に応じた粟生トレーナーは「調子良さそうですね。上手だしスピードもあるし、総合力の高い良い選手だなという感じですね。この試合に向けてコンディションもメンタル的にも整えてきているでしょうし、覚悟の決まった、良い表情だったんじゃないかなと思います」と拓真の印象を語った。

拓真が公開練習で見せたスピードに対しては「もともとスピードある選手ですし、天心本人もそこはある程度、想定していると思う。そこは特に心配していない」とコメント。パワーについても担当選手の大橋ジムへの出稽古の際に「（拓真の）力強いサンドバッグ打ちやミット打ちを見ている」とし、「それが試合で出るかどうかは天心もしかりで、試合で出て当たれば、どちらも倒すパワーはある」との見方を示した。

試合展開については「（拓真が）全然（前に）来ることも、中間距離、ロングで戦うことも想定している。どの状況、場面になったとしても対応できる練習もしてきた」と言及し、「天心は天心で自分を貫いて、勝ち切るボクシングをさせないといけない」と強調した。

最後にこの日の練習の様子を天心に伝えるかを問われた粟生トレーナーは、「何となく、でしょうね。まあ、言ったところで気にしないでしょうし」と苦笑交じりに話していた。

戦績は拓真が２０勝（５ＫＯ）２敗、那須川が７戦全勝（２ＫＯ）。

試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。