¡È·¤¿¦¿Í¡É²ÖÅÄÍ¥°ì¤È¸òºÝ¡õÆ±À³¤â¡ªÊ¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¡¢Â©»Ò¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö½©À²¤ì¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤À°ìÆü¡×
¡¡ºòÇ¯£³·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¤¿Ê¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Â©»Ò¤È½©¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö½©¤ò½¸¤á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¡¡Ø¡È¤¤¤Á¤ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶ä°É¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¤Ï¡¢¤Ñ¤¡¤Ã¤È¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿½¸¤á¤Æ¡Ä¡£²«¶â¿§¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½©À²¤ì¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤À°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶ä°ÉÊÂÌÚ¤òÇØ·Ê¤ËÂ©»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅµ»Ò¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ïµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Þ¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊ¡ÅÄ¥¢¥Ê»Ò¶¡¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦²ÏÌî·Ê»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢·¤¿¦¿Í¡¢²è²È¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²ÖÅÄÍ¥°ì¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£±£°Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê»ä¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ÄÍ§Ã£¤«¤éº£¤Î·Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£Æ±À³Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£