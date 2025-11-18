「トーマスランド クリスマス2025」スタート！新作映画と連動したワクワクの企画が目白押し！
富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)内にある、日本で唯一の「きかんしゃトーマス」の屋外型テーマパーク「トーマスランド」は、2025年11月15日から2026年1月4日(日)にかけて「トーマスランド クリスマス2025」を開催する。トーマス初のクリスマスムービーとして公開される『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』と連動した「トーマスランド」のクリスマスで思い出を作ろう。
【写真】「トーマスランド クリスマス2025」のイベント情報や期間限定クリスマスメニューを見る
■「トーマスランド クリスマス2025」期間中に楽しめるイベントを解説！
クリスマスムードを漂わせるパーク内では、期間中さまざまな催しが行われる。事前にしっかり実施内容をチェックして、この期間だけのお楽しみを堪能しよう。
■ライブパフォーマンスショー「PLAY ON!」のクリスマス映画バージョンを鑑賞しよう
「トーマスランド クリスマス2025」期間中の土日祝は、人気のライブパフォーマンスショー「PLAY ON!」の内容がクリスマス映画タイアップバージョンに。ショーは、トーマスモニュメント前で14時より開催。12月20日(土)、21日(日)のみ、13時からスタートする。「ジングルベル」や映画ソングに合わせて、パフォーマーのお兄さん＆お姉さんと一緒に元気いっぱいのダンスで盛り上がろう。
■人気アトラクションがクリスマス特別演出に！両方に乗車するとプレゼントも
「トーマスランド」の人気アトラクション「トーマスとパーシーのわくわくライド」「トーマスとダンシングパーティー」が、期間限定でクリスマスの特別演出に！
トーマスとパーシーのわくわくライド」では、「サンタさん」を乗客のみんなで探す、特別なストーリー展開が楽しめる。「トーマスとダンシングパーティー」では、映画の主題歌「だいだいだいすきクリスマス」のBGMに合わせた運行を実施。
両方に乗車した小学生以下の子どもには、映画特製ペーパークラフトのプレゼントも行われる。準備数がなくなり次第、プレゼントは終了となるのでお早めに。
■「トーマスレストラン」でお菓子づくり体験！親子で楽しもう
「トーマスレストラン」では、お菓子づくりを楽しめるイベントが開催される。新作映画の中で描かれる「サンタさん」へのおもてなしをイメージして、クッキーやクリスマスカードを親子で作り上げていくワークショップだ。
2025年12月19日(金)、20日(土)、21日(日)の3日間にわたり、毎日10時・13時30分・15時30分から90分間、各10組限定。3歳から小学生までの子どもと保護者のペアで、1組2500円にて体験可能(事前予約制)。
■子どものクリエイティビティを刺激する！映画ぬりえコーナーが登場
「トーマスのドキドキプレイグラウンド」では、「トーマスランド クリスマス2025」の期間中、映画ぬりえが設置される。暖かい室内でゆったりのんびりぬりえを楽しもう！
■この期間だけ食べられるクリスマス限定メニューもお見逃しなく
「トーマスランド」内の飲食店では、クリスマス限定のメニューが食べられる。
「トーマスレストラン」には、「トマト煮込みハンバーグプレート」(1400円)や「おてがみグラタン(パン付き)」(1200円)、「雪だるまのバナナマフィン」(500円)のほか、「クリスマスツリーのチョコマフィン 」(500円)、ノベルティ付きの「ハロルドのクリームシチュー」(1800円)といった食べ応えのあるメニューがずらり！
「ハット卿夫人のおやつ屋さん」では、小腹を満たすのにうってつけのメニューが盛りだくさん。「トーマスのクリスマススペシャルパフェサンデー」(950円)や「マジカル・クリスマスチキン」(950円)にくわえて、「マシュマロソフトクリームホリデーサンデー(カップ/コーン)」(800円)や「とろ〜りコーンスープ(バゲット入り)」(800円)、「マジカル・クリスマスチキン＋ミニカステラセット」(1400円)もおすすめだ。
「カインドリー婦人のキッチン」のクリスマス限定スイーツには、クリアコースターのおまけ付き。「パーシーのクリスマスカップケーキ」(1180円)、「パーシーのクリスマスミルクココア」(980円)のいずれにも特製コースターが付いてくる。
映画を観る前でもあとでも、たっぷり楽しめる「トーマスランド」のクリスマス。この期間だけの特別なイベントをあますところなく堪能しよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
■「トーマスランド クリスマス2025」期間中に楽しめるイベントを解説！
クリスマスムードを漂わせるパーク内では、期間中さまざまな催しが行われる。事前にしっかり実施内容をチェックして、この期間だけのお楽しみを堪能しよう。
■ライブパフォーマンスショー「PLAY ON!」のクリスマス映画バージョンを鑑賞しよう
「トーマスランド クリスマス2025」期間中の土日祝は、人気のライブパフォーマンスショー「PLAY ON!」の内容がクリスマス映画タイアップバージョンに。ショーは、トーマスモニュメント前で14時より開催。12月20日(土)、21日(日)のみ、13時からスタートする。「ジングルベル」や映画ソングに合わせて、パフォーマーのお兄さん＆お姉さんと一緒に元気いっぱいのダンスで盛り上がろう。
■人気アトラクションがクリスマス特別演出に！両方に乗車するとプレゼントも
「トーマスランド」の人気アトラクション「トーマスとパーシーのわくわくライド」「トーマスとダンシングパーティー」が、期間限定でクリスマスの特別演出に！
トーマスとパーシーのわくわくライド」では、「サンタさん」を乗客のみんなで探す、特別なストーリー展開が楽しめる。「トーマスとダンシングパーティー」では、映画の主題歌「だいだいだいすきクリスマス」のBGMに合わせた運行を実施。
両方に乗車した小学生以下の子どもには、映画特製ペーパークラフトのプレゼントも行われる。準備数がなくなり次第、プレゼントは終了となるのでお早めに。
■「トーマスレストラン」でお菓子づくり体験！親子で楽しもう
「トーマスレストラン」では、お菓子づくりを楽しめるイベントが開催される。新作映画の中で描かれる「サンタさん」へのおもてなしをイメージして、クッキーやクリスマスカードを親子で作り上げていくワークショップだ。
2025年12月19日(金)、20日(土)、21日(日)の3日間にわたり、毎日10時・13時30分・15時30分から90分間、各10組限定。3歳から小学生までの子どもと保護者のペアで、1組2500円にて体験可能(事前予約制)。
■子どものクリエイティビティを刺激する！映画ぬりえコーナーが登場
「トーマスのドキドキプレイグラウンド」では、「トーマスランド クリスマス2025」の期間中、映画ぬりえが設置される。暖かい室内でゆったりのんびりぬりえを楽しもう！
■この期間だけ食べられるクリスマス限定メニューもお見逃しなく
「トーマスランド」内の飲食店では、クリスマス限定のメニューが食べられる。
「トーマスレストラン」には、「トマト煮込みハンバーグプレート」(1400円)や「おてがみグラタン(パン付き)」(1200円)、「雪だるまのバナナマフィン」(500円)のほか、「クリスマスツリーのチョコマフィン 」(500円)、ノベルティ付きの「ハロルドのクリームシチュー」(1800円)といった食べ応えのあるメニューがずらり！
「ハット卿夫人のおやつ屋さん」では、小腹を満たすのにうってつけのメニューが盛りだくさん。「トーマスのクリスマススペシャルパフェサンデー」(950円)や「マジカル・クリスマスチキン」(950円)にくわえて、「マシュマロソフトクリームホリデーサンデー(カップ/コーン)」(800円)や「とろ〜りコーンスープ(バゲット入り)」(800円)、「マジカル・クリスマスチキン＋ミニカステラセット」(1400円)もおすすめだ。
「カインドリー婦人のキッチン」のクリスマス限定スイーツには、クリアコースターのおまけ付き。「パーシーのクリスマスカップケーキ」(1180円)、「パーシーのクリスマスミルクココア」(980円)のいずれにも特製コースターが付いてくる。
映画を観る前でもあとでも、たっぷり楽しめる「トーマスランド」のクリスマス。この期間だけの特別なイベントをあますところなく堪能しよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.