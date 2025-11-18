国内フリーエージェント（ＦＡ）権利を行使したソフトバンク・東浜巨投手が１８日、獲得に興味を示す複数の球団から代理人に接触があったことを明かした。福岡県飯塚市内での球団納会ゴルフに出席。「（代理人からは）いくつか（打診は）あるという風には聞いているんですけど、細かい話ははまだです。本当にどうなるか分からないので、しっかり落ち着いてという感じです」と現状を説明した。

東浜は沖縄尚学から亜大に進み、１２年ドラフト１位でソフトバンクに入団した。１７年に１６勝で最多勝のタイトルを獲得。プロ１３年で通算７６勝４６敗、防御率３・３０。３年契約の最終年の今季は先発ローテに定着できず、７試合で４勝２敗、防御率２・５１。日本シリーズには中継ぎ要員でブルペン待機したが、出場機会はなかった。ウエスタン・リーグでは１３試合で７勝３敗、防御率１・８５。「第一線でいっぱい投げていきたい」と、先発としての出場機会を求めて、ＦＡ宣言した。

推定年俸は１億５０００万円で、金銭または人的補償の必要なＢランクと見られる。球団側は来季の条件提示を済ませており、宣言残留も認める方針。