横山裕、“元ジュニア”浅香航大との再会にしみじみ「あの時から売れるなと思ってました」
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕、俳優の浅香航大が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアムイベントに参加した。
【集合ショット】圧巻…！誇らしげな顔を浮かべる川口春奈＆横山裕ら豪華出演陣
今作はスキャンダルをめぐる芸能事務所と週刊誌の禁断の攻防戦を描くオリジナルドラマ。所属事務所のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を柴咲コウ、咲にスキャンダル記事を突きつける週刊誌記者・平田奏を川口春奈が演じている。
イベント中ではキャストに質問したいこととして浅香が横山に「僕のこと覚えていますか？撮影現場でなく」と直撃。横山は「同じ会社だったんやろ」と応じ、浅香は「20年弱前、ジュニアだったんです」と横山が自分を覚えていたことに歓喜した。
さらに横山は「覚えてるよ！Hey! Say! JUMPのメンバーとやってたよね」と当然のごとく振り返ると浅香は「うれしです。よくバックで踊ってました」と声を弾ませ、横山が「それはしらんけど」とバッサリ斬って笑わせた。
当時会話したことはなかったそうだが浅香が「憧れの先輩で…」と尊敬の眼差しを向けると横山は「憧れてるっていったらオッケーになるけど、憧れているはずないやん。常套句で言ってるだけ」と謙そん。以前にもお酒を飲む機会があったそうで「10代の頃から見てるから…こんなおっきなってって…」としみじみ。「あの時から売れるなと思ってました」と得意げだった。
この日は柴咲、川口、横山、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美が参加した。19日午後10時から全6話、毎週1話配信。
