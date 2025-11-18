ハローキティやスヌーピーも登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年冬のスペシャルイベント“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”

、新作ナイトショー「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」を公演！

「ハローキティ」や「スヌーピー」、「セサミストリート」の仲間たちといったパークの人気キャラクターが勢ぞろいする、心温まるクリスマス・パーティがテーマです。

お馴染みのクリスマスソングにのせて、光と音楽、そしてパイロ（花火）が夜空を彩る、壮大なエンターテイメントの見どころを詳しく紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」

開催期間：2025年11月19日(水)〜2026年1月4日(日)

開催場所：グラマシーパーク

上映時間：約30分

開催回数：1日2回開催 ※開催回数や時間は日によって異なります

「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」は、グラマシーパークを舞台に繰り広げられる新作ナイトショーです。

物語は、待ちに待ったクリスマス・パーティの日が舞台。

仲の良い友人たちがプレゼントを持って集まり、ワクワクと心躍らせながらパーティを楽しんでいます。

そんな中、あるサプライズプレゼントが、思わぬ事態を引き起こすことに！

パークの人気キャラクターが続々登場！

ショーは「Officially Christmas」の楽曲で幕開けします。

まずは「ハローキティ」が「♪DECK THE HALLS」の曲にのせて登場！

続いて「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」もパーティに参加します。

さらに「エルモ」、

「クッキーモンスター」、

「アビー」も登場。

「ヘイ！ ホー！ ホッホッホー！」のコール＆レスポンスや、「♪ジングルベル」の楽曲でゲストも一緒にダンスを楽しみ、会場は一体感に包まれます。

ゲストの光が奇跡を呼ぶ！感動のフィナーレ

パーティの途中、トラブルが発生！

しかし、キャンドルを持ったパークの仲間たちが全員集合します。

「みんな！ ライトをつけて！」のセリフを合図に、ゲストもスマートフォンなどのライトを照らすと、会場は温かい光に包まれます。

「特別なクリスマスが訪れたんだ！」のセリフでパイロ（花火）が打ち上がり、フィナーレでは雪が舞う幻想的な空間が広がります。

「WINTER WONDERLAND」などのクリスマスソングにのせて、コンフェティも舞う中、感動のクライマックスを迎えます。

パークの仲間たちとゲストの光が一体となる、心温まる新作ナイトショーです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」の紹介でした。

© UNIVERSAL STUDIOS JAPAN. ALL RIGHTS RESERVED.

