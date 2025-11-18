ハローキティやスヌーピーも登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年冬のスペシャルイベント“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”
、新作ナイトショー「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」を公演！
「ハローキティ」や「スヌーピー」、「セサミストリート」の仲間たちといったパークの人気キャラクターが勢ぞろいする、心温まるクリスマス・パーティがテーマです。
お馴染みのクリスマスソングにのせて、光と音楽、そしてパイロ（花火）が夜空を彩る、壮大なエンターテイメントの見どころを詳しく紹介します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」
開催期間：2025年11月19日(水)〜2026年1月4日(日)
開催場所：グラマシーパーク
上映時間：約30分
開催回数：1日2回開催 ※開催回数や時間は日によって異なります
「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」は、グラマシーパークを舞台に繰り広げられる新作ナイトショーです。
物語は、待ちに待ったクリスマス・パーティの日が舞台。
仲の良い友人たちがプレゼントを持って集まり、ワクワクと心躍らせながらパーティを楽しんでいます。
そんな中、あるサプライズプレゼントが、思わぬ事態を引き起こすことに！
パークの人気キャラクターが続々登場！
ショーは「Officially Christmas」の楽曲で幕開けします。
まずは「ハローキティ」が「♪DECK THE HALLS」の曲にのせて登場！
続いて「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」もパーティに参加します。
さらに「エルモ」、
「クッキーモンスター」、
「アビー」も登場。
「ヘイ！ ホー！ ホッホッホー！」のコール＆レスポンスや、「♪ジングルベル」の楽曲でゲストも一緒にダンスを楽しみ、会場は一体感に包まれます。
ゲストの光が奇跡を呼ぶ！感動のフィナーレ
パーティの途中、トラブルが発生！
しかし、キャンドルを持ったパークの仲間たちが全員集合します。
「みんな！ ライトをつけて！」のセリフを合図に、ゲストもスマートフォンなどのライトを照らすと、会場は温かい光に包まれます。
「特別なクリスマスが訪れたんだ！」のセリフでパイロ（花火）が打ち上がり、フィナーレでは雪が舞う幻想的な空間が広がります。
「WINTER WONDERLAND」などのクリスマスソングにのせて、コンフェティも舞う中、感動のクライマックスを迎えます。
パークの仲間たちとゲストの光が一体となる、心温まる新作ナイトショーです。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」の紹介でした。
