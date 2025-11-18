俳優のマイルズ・テラーが２０１５年の主演作「ファンタスティック・フォー」の失敗は、「１人が台無しにした」からだと話している。映画「トップガン マーヴェリック」などで人気のマイルズは、２０１５年の同スーパーヒーロー映画でリード・リチャーズ／Ｍｒ．ファンタスティック役を演じていたが、１億２０００万ドル（約１８６億円）の予算に対して興行成績は１億６７００万ドル（約２５９億円）と留まり、「ファンタスティック・フォー」の実写版として最低の成績となっていた。



サイラスＸＭラジオへの出演時、マイルズはマイケル・Ｂ・ジョーダン、ケイト・マーラ、ジェイミー・ベルら「素晴らしい」キャスト俳優陣だったにも関わらず、そうした結果になってしまったことはとても残念だとしてこう語った。「多くの人がこの映画のために一生懸命頑張っていたのに、正直言って、とても大事な役割の約１名が台無しにしてしまったことはとても残念だった」「でも、特に当時まだ若手だったのもあって、『主役俳優としてちゃんとみられたいのなら、スーパーヒーローの波に乗っておかないと』っていう感じだった。そして、僕らにとってのチャンスだった。キャスティングも素晴らしいと思った。出演俳優はみんな大好きだ」



しかし、完成版を目にしたときに不安を感じたと続けている。



公開当時、関係者はジョシュ・トランク監督が、「その映画を助けられるような素材を一切生み出さず」、協力も拒んでいたと明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）