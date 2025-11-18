愛媛県最大の信用金庫である愛媛信用金庫が同社HPで18日、「昨日（11月17日）の一部報道について」と題するリリースを発表した。リリースでは、「2025年9月期決算は、約130億円の赤字」となることを明かし、赤字の要因は「評価損が拡大した国債や地方債を売却するなどポートフォリオの見直し」と説明している。「週刊文春 電子版」では本件をいち早く報じていた。記事より一部を抜粋して公開する。

愛媛信用金庫が、2025年9月期決算で過去最大額の赤字を計上することが「週刊文春」の取材で分かった。

「週刊文春」が入手した内部資料によると、2025年9月期の赤字額は約129億円。愛媛信金の経営陣は「含み損が膨らんだ債券を売却したため大幅赤字となったが、経営の健全性には問題がない」などと説明しているという。



松山市に本店を置く愛媛信金（信金HPより）

他方、関係者からは「前例のない赤字額で、預金流出や取引中止の恐れもある」との懸念も聞こえてくる。一体、何が起きているのか――。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）