ちょっぴり甘えん坊なわんこの「子守り」が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で55万9000回再生を突破し、「可愛すぎてワロタ」「たまにはお休みもね！」「とってもいい関係ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃんの見守り』をしている大型犬→洗濯物を取りに行った隙に…】

子守りは君に任せた！！

Instagramアカウント「bokumarley」の投稿主さんは、『おじクマ』ちゃん、『たぬきち』ちゃんという2頭のシベリアンハスキーと暮らしています。この日は、たぬきちちゃんに赤ちゃんの子守りを任せました。といっても、ママが洗濯物を取り込む間だけ。

ママに子守り役を任命されたたぬきちちゃんは、自信満々な顔で赤ちゃんの隣に座ったそうです。赤ちゃんは簡易型のベビーベッドに寝かされており、たぬきちちゃんにもお世話ができる状態。ママも、たぬきちちゃんを信じて場を離れたのでした。

まさかの展開に爆笑！！

しかし、洗濯物が終わったママが部屋に戻ってみると…。そこには、赤ちゃんの隣でグースカ寝ているたぬきちちゃんの姿が！！寝かしつけをしようとして自分が眠くなったのか、仰向けになって爆睡していたといいます。

そんなたぬきちちゃんの前足を、赤ちゃんがタッチ。それでもたぬきちちゃんは目を覚まさなかったそうです。まるで赤ちゃんに寝かしつけされてしまったかのような光景に、ママも思わず「どっちが赤ちゃん！？」とツッコミ。

赤ちゃんとたぬきちちゃんはとっても仲がいいようで、一緒にいるとお互いに離れようとしないのだとか。たぬきちちゃんの可愛さとふたりの仲のよさに、思わず癒されてしまう一幕なのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「とにかく本当にいいお兄ちゃん」「ふたりの関係、いいね」「きっと安心感ですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

赤ちゃん返りしちゃう犬

別の日、またまた子守りに奮闘しているたぬきちちゃんの姿がありました。この日の赤ちゃんは、ユラユラ揺れるおもちゃつきのクッションでお昼寝中。たぬきちちゃんは、チラチラとおもちゃをチェックしていたとか…。

赤ちゃんを別の場所に寝かせ、部屋に戻ったママは、まさかの光景に驚いてしまったそうです。なんと、クッションの上でたぬきちちゃんが熟睡していたのでした。どうしても赤ちゃん返りしてしまうたぬきちちゃんに、なんだか癒されてしまいますね♡

Instagramアカウント「bokumarley」には、おじクマちゃん＆たぬきちちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bokumarley」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。