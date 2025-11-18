急な寒気の影響で、石川県内ではタイヤ交換が急ピッチで進められています。タイヤ交換や買い替えの最適なタイミングについて、カー用品店で聞いてきました。

タイヤ交換「雪マーク」で問い合わせ急増

久々江龍飛キャスター「山地では雪の予報となったきょうの県内、こちらの店では、朝からタイヤ交換の作業に追われています」

スーパーオートバックス 金沢野々市店では、ウェブ予約と店頭受付で1日におよそ50台のタイヤ交換を行っています。10月下旬ごろから予約が入り始め、すでに11月末まで予約が埋まっているということです。

客「雪が降る予報が出ていたので換えないといけないかなと思い、きょう来た」

「山のほうにある会社なので早めに換えておかないとすぐ雪が積もったりして滑って大変なことになる」

スーパーオートバックス 金沢野々市店 ピット長 本谷隆行さんは「天気予報で雪マークがついた瞬間に問い合わせは増える」と話します。

スタッドレスへの交換「10月末」がベスト

つい遅くなりがちなタイヤ交換。いつ交換するのが良いのでしょうか。

スーパーオートバックス 金沢野々市店 ピット長 本谷隆行さん「だいたい10月末くらいから交換したほうがいい」「（メーカーは）スタッドレスの性能を上げてきているので（雪が）降っていなくてもそんなに擦り減ることはない」

買い替えのタイミングとチェックポイント

冬の道で気を付けたいスリップ事故。昨シーズン、石川県内ではスリップ事故が1291件発生し、そのうち60件がけがを伴う人身事故でした。このスリップ事故を防ぐうえでも重要なのが、タイヤを買い替えるタイミングです。

スーパーオートバックス 金沢野々市店 ピット長 本谷隆行さん「スタッドレスタイヤはだいたい5年くらいが限界」「ここがプラットホームといってここが完全につながってしまうとスタッドレスタイヤとしての性能はないという判断になる。これもつながっているのでこのタイヤはスタッドレスタイヤとしての性能はなくなっていて、交換という判断になる」

長く安全に使用するための日常的なチェック

できるだけ長くタイヤを使用するために日頃から気を付けたいことも。

スーパーオートバックス 金沢野々市店 ピット長 本谷隆行さん「日々、空気圧チェック（が大事）。空気が少ないと接地面も広がってくる。その分タイヤも擦り減りやすくなる」

本格的な冬の到来を前に、今一度、タイヤのチェックを行うことが重要です。