

「明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」

明星食品は、カップめん「明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」を、12月8日に発売する。

韓国グルメ好きに絶大な人気の東京・新大久保にある「でりかおんどる」とのコラボカップ麺が登場する。「でりかおんどる」は、韓国グルメの聖地・新大久保にあり、百貨店の催事に出店したり、多数のメディアに取り上げられている人気店。スンドゥブチゲやサムゲタンなどの伝統的な韓国料理が特に人気となっている。

お店で一番人気の「スンドゥブチゲ」をイメージした今回の新商品「明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」は、ビーフをベースにアサリやイカの海鮮の旨みを効かせたスープに、豆腐、カニカマ、うきたまご、ねぎが入ったラーメンとのこと。旨さも辛さもしっかりあり、クセになるおいしさとなっている。

新大久保の「でりかおんどる」に今すぐ行けない、でも食べたいという韓国グルメ好きの人々、ぜひこちらのカップめんを試してみてほしい考え。

商品特長は、しっかりとした食感で食べ応えのある麺とのこと。ビーフをベースにアサリやイカの海鮮の旨みを効かせた旨辛スープとなっている。別添は、旨みと辛さを出す調味油。具材は、豆腐、カニカマ、うきたまご、ねぎ。

［小売価格］278円（税別）

［発売日］12月8日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp