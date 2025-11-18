プラスは、かわいさと実用性を兼ね備えたデコレーションテープ「デコラッシュ」シリーズから、光沢インクによるきらめくデザインが楽しめる「デコラッシュ＜限定＞キラリ」（7種類）を、来年1月8日に発売する。

修正テープのようにテープを引くだけでデザイン柄が転写され、手帳や日記、ノート、カードなどを華やかに飾れるデコレーションテープ「デコラッシュ」。手帳ユーザーを中心とした幅広い世代から支持されている。

今回は、光沢インクを使用し、輝きとツヤを感じる柄を表現。花束、リボン、クリームソーダなど、バリエーション豊かでおしゃれなテープデザインが、毎日の大切なスケジュールを華やかに彩る。本体も細かなシルバーラメをちりばめたキラリ仕様に仕上げた。



「デコラッシュ＜限定＞キラリ」

ラインアップは、「花束」「ホシ」「リボン」「クリームソーダ」「宝石」「シャボン玉」「街並み」の7柄。

主な製品特長は、テープに光沢インクを使用することで、ツヤのあるデザインを表現した。毎日の手帳づくりが楽しくなるかわいらしさを追求している。手帳を開くたびにキラリと光り、思わず気分が上がる。手帳やカード、日記のアレンジに、花束、リボン、宝石など、キラリと光るとかわいい全7柄を用意した。ワンポイントや定番柄との組み合わせ、ライン使いなど、デコレーションの幅が広がる。テープ幅は、一般的なマスキングテープよりもやや細く、コンパクトな手帳にも太すぎない10mm幅となっている。

［小売価格］440円（税込）

［発売日］2026年1月8日（木）

プラス＝https://www.plus.co.jp