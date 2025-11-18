ヤマハ発動機は、様々な用途に合わせたカスタムが可能な20型電動アシスト自転車の新モデル「PAS Carigo（パス キャリゴー）」を、来年3月27日に発売する。

「PAS Carigo」は、まとめ買いした日用品や、園芸・農業用品など“重いもの”を載せて移動したい人、ペットや子どもなどと外出したい人をターゲットに開発したマルチパーパスな小径モデル。幅広いアクセサリーラインナップの中から、使用用途や自分の好みに合わせてカスタムすることで、自分だけの特別な1台として使うことができる。



「PAS Carigo」（マットカフェベージュ）

車両は、跨ぎやすく、低重心で安定感のあるコンパクトなフレームを採用し、重いものを載せても快適に走行できる。また、専用フロントキャリヤ、リヤキャリヤを備えており、様々なカスタムや大容量積載が可能。のびやかで快適な乗り心地（アシストフィーリング）と状況に合わせて自動でアシスト力を制御する「スマートパワーモード」も搭載している。

カラーリングは、シンプルかつクールな印象を与える「ソリッドグレー」、カジュアルで街中のシーンに馴染む「マットカフェベージュ」の2色を設定。両カラーともキャリヤやチェーンケースなどの足回りは黒で引き締め、タフな印象のツートーンに仕上げた。

［小売価格］16万3000円

［発売日］2026年3月27日（金）

ヤマハ発動機＝https://global.yamaha-motor.com/jp