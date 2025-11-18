鈴木保奈美、西麻布でナンパされる「すごく行きたかったんです」
俳優の鈴木保奈美が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアムイベントに参加した。物語の内容にちなみキャストのタレコミを発表。鈴木はマネージャーからの情報として「最近、西麻布でナンパされた」と明かし、会場をざわつかせた。
鈴木はこの真相について「友人と食事をしまして帰り一人で歩いてたんです。後から『すみません』と声をかけられて不穏な感じではなかったので道を聞かれるものだと…（道を）説明するスタンパイで振り返ったら『僕は地方から出てきて会食をして早く終わったので』と…」と詳細を報告。
その時、道順を教える気まんまんだったという鈴木だが「『もう一杯飲みたいので、一緒に飲みませんか』って」と本当にナンパされたそう。鈴木本人だとは「わかってないんじゃないかな」と首をかしげた。
同席した共演の横山裕は「行かれなかったんですか」と質問すると鈴木は「すごく行きたかったんです」とまさかの返答。「感じの良い真面目そうなサラリーマンの方だったんです。話聞きたくないですか。どういうお仕事で、状況でとか。いい話が聞けそうだったので」と純粋に興味があったことを明かす。
だが「どうしてもその晩中に終えないといけない仕事があったので泣く泣くお断りしました。居酒屋でビールとか飲んでお話聞いたら面白そう」と積極的な姿勢をみせると、横山は「今後、声をかけてきますよ。チャンスや、みんな」と目を丸くしていた。
この日は、柴咲コウ、川口春奈、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリアが参加した。
今作はスキャンダルをめぐる芸能事務所と週刊誌の禁断の攻防戦を描くオリジナルドラマ。所属事務所のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を柴咲、咲にスキャンダル記事を突きつける週刊誌記者・平田奏を川口が演じている。19日午後10時から全6話、毎週1話配信。
