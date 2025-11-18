サンワサプライは、モニター上のデッドスペースを有効活用し、デスク周りをすっきりと整理整頓できる机上ラック「MR−71W（幅650mm）」「MR−72W（幅800mm）」を発売した。

散らかりがちなデスク周りの小物を棚上に置けるので、整理整頓と視認性が向上する。ガタつきを防止するアジャスター仕様になっている。

同品は、デスクの上の小物やプリンターなどの機器を置くことで、デスクを広く使える。よく使う物を棚上に置いて、整理整頓することができる。カレンダーやペン立てなどの小物はもちろん、プリンターなどの大きめの機器も載せることができる。

サイドパネルがないので、モニターの脚と高さが内寸に収まれば、大型のモニターも設置可能。モニターアームやモニター背面の突起が干渉しないよう、揺れ止めフレームは任意で2ヵ所に調整できる。デスク脇に置いても手が届きやすい高さで、サイドデスクとしても活躍する。天板の両端は少しフレームが出る仕様なので、小物の落下を防止できる。高さを微調整できるアジャスター付きで、ラックがガタつくのを防ぐ。重みをしっかり支える。設置面積が最小限のスリムな設計となっている。

［後輪価格］

MR−71W（W650）：7700円

MR−72W（W800）：9900円

（すべて税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp