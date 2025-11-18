森保ジャパン、ボリビア戦のスタメンが発表！ 遠藤、板倉、前田らが先発、１トップは小川か
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦。この試合に先立ち、スターティングメンバ―が発表された。
２−０で快勝した14日のガーナ戦から中３日。FIFAランキングは日本の19位に対してボリビアは76位となっている。
順位では日本が格上だが、強豪がひしめく北中米ワールドカップ南米予選で７位に滑り込み、大陸間プレーオフへの出場権を獲得したあなどれない相手。森保ジャパンは年内最後となる11月シリーズを連勝で締めくくれるか。
スタメンにはガーナ戦ではベンチスタートだった板倉滉、遠藤航、前田大然らが名を連ね、１トップには小川航基が入る見込みだ。
ボリビア戦の先発メンバーは以下のとおり。
GK
１ 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
８ 南野拓実（モナコ／フランス）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
サブメンバー）
GK
12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）
DF
５ 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
７ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
17 田中 碧（リーズ／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
試合は19時15分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
