女優の多部未華子（36）が、18日放送のフジテレビ系「ノンストップ」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、夫婦生活について語った。

番組では、17日に都内で開かれたWOWOWドラマ「シャドウワーク」（23日スタート、日曜後10・00）完成報告会後、主演の多部、石田ひかり、寺島しのぶをインタビュー。DVに悩む妻たちが夫から逃げ、シェアハウスで生活を始めるストーリーにかけ、夫の許せない行動についてトーク。まずは結婚18年の寺島は、フランス人の夫・ローラン・グナシア氏への不満として、入れてはいけない食器を食洗機に入れてしまうことだと漏らし、「ブチっときますね」と打ち明けた。

寺島のガチ不満に続いた多部は、「じゃあ私、いい話をします」と方針転換。寺島から「ずる〜い！」とツッコミを受けながら、多部は夫のエピソードトークを披露した。「どこかでお仕事で出張とか、地方とか、海外とか行く時に、お土産をたくさん買ってくれるんですが、3人しか家族がいないのに、誰がそんなに食べるの？っていうくらい、たくさんお土産を買ってくるところが、許せないですっ！」。笑顔で打ち明ける多部に、寺島は「めっちゃいい話じゃん」と返した。

夫の優しさからくる不満。多部は「これ、初めて言いました」と明かしつつ、「いつも心の中で、“誰がどうさばくんだろう”って量を買ってくるので」とポツリ。寺島から「大盤振る舞いな人なんじゃない？」と問われると、「量をちゃんと計算できないっていう…」と苦笑いした。

多部は19年に写真家の熊田貴樹氏と結婚。21年に第1子出産を発表した。