「筋肉は好みではありません」デヴィ夫人、マッチョバーに困惑「おもろすぎるw」「哲郎ボディが1番だよね」
タレントのデヴィ夫人は11月18日、自身のInstagramを更新。マッチョバーでの写真を公開しました。
【写真＆動画】デヴィ夫人が好みではないマッチョな人たち
コメントでは「最後の文章がお茶目で可愛いです」「お困りの夫人が想像できます お疲れ様でした」「夫人の好みがよく分かりました笑」「確かに好みではなさそうだけども」「やはり哲朗か！笑」「哲郎ボディが1番だよね」「最後辛辣で笑いました」「おもろすぎるwwwwwwwwwww」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「夫人の好みがよく分かりました笑」デヴィ夫人は「私の足があまり向かない新宿の歌舞伎町に案内されました。訪れた先は目を見張る“マッチョバー”筋肉酒場【檸檬】とやらでした」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。筋肉を鍛え上げた“マッチョ”な人たちが、カメラに向かってポージングをしています。デヴィ夫人は「こうしたお店が歌舞伎町には何軒もあるそうです。ビックリ!!ですね。私は筋肉は好みではありません」と、困惑した様子です。
「何と!『お相撲』が観たい！という事で」同日、「私の娘、カルティカ（カリナ）がヨーロッパの大切な友人方をお連れして、日本に来ました。友人方は日本は初めて、何と!『お相撲』が観たい！という事で、私は九州場所の初日の枡席を取るのに奔走させられました」とつづり、娘とのツーショットを公開したデヴィ夫人。筋肉は好みではないようですが、力士の体形はどうなのでしょうか。表情はとても明るく、楽しそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
