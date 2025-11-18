MONSTA X・キヒョン、声だけ聴いて恋に落ちる!?思わず「愛してる」と言わせた人物とは

ボーイズグループMONSTA Xのメンバー、キヒョンが声だけ聞いて恋に落ちたボーカリストと対面する。

【写真】キヒョンの坊主頭

来る11月19日、韓国のNetflixを通じて公開されるオーディション番組『VEILED MUSICIAN』（原題）第2回では、審査員として活躍中のキヒョンが「最も完璧だ」と絶賛する参加者が登場する。

R＆Bのソウルフルなスタイルのステージを見ると、キヒョンは感嘆を連発する。それとともに、「この方、愛してる。できればあそこ（ボーカルブース）を突き抜けて入りたい」として、「1番好きな声だ」と称賛を惜しまない。

ほかの審査員たちの反応も特別だ。歌手エイリーは、「声で誘惑し，耳元でささやくように聞こえた。本当に悪魔のような誘惑だ」と絶賛した。

（写真＝『VEILED MUSICIAN』）

上からアン・ジヨン、エイリー、キヒョン、ベル

ガールズグループKISS OF LIFEのベルもやはり「魅力的で声がハンサムだ。生まれたときからR&Bスタイルで泣いたはず」と笑いを誘う。

韓国代表を選ぶステージであるだけに、冷徹な評価も共存する。厳格な審査基準により残念ながら脱落の苦杯をなめる高レベルな参加者たちが相次いで発生するが、顔を公開する度にびっくりするような参加者の正体が明らかになり、現場を騒がせる。

『VEILED MUSICIAN』は、初公開と同時に格の違う歌の実力と新鮮な評価方式で話題になっている。顔、名前、経歴など、すべての情報を隠し、ひたすら上半身のシルエットを通じて声だけが伝えられ、好奇心を刺激し、音楽の本質の面白さを強調している。

なお、『VEILED MUSICIAN』は11月19日、韓国のNetflixを通じて配信予定だ。