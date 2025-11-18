サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで１６日に行われたアメリカンフットボール（ＮＦＬ）マイアミ・ドルフィンズとワシントン・コマンダースの試合で約１５０００万ユーロ（約２６９億７０００万円）の経済効果があったという。スペインのスポーツ紙アスが伝えている。

報道によると、これまでにヨーロッパで行われた２カ所での試合、ミュンヘン（２０２２年）とロンドン（２０２３年）のおよそ２億ユーロ（約３６０億円）には及ばないものの、マドリード市役所が事前に予測していた１億ユーロを大きく上回るものになった。スタジアムを埋めた約７万９０００人の観衆のうち４万２０００人は米国またはスペイン国外の欧州各国から訪れており、半日から４日はスペインの首都に滞在したことで宿泊や飲食、観光などで経済的な波及効果があったとみられる。観戦チケットは８０ユーロ（約１万４０００円）から最高額は５０００ユーロ（約９０万円）まであり、満員で埋まったことからも興行的に大きな成功だととらえられている。

ＮＦＬは新たな市場開拓のため米国外での公式戦を展開中。特に中南米のメキシコや南米、欧州を強化しており、マドリードでの開催はヨーロッパで３番目、スペインでは初のことだった。