マッチングアプリで知り合った女性に投資を勧められ、にかほ市に住む50代の男性が暗号資産500万円相当をだまし取られました。



また秋田市に住む100歳を超える女性は、玄関先に現金約450万円を置いて何者かに持ち去られました。

■「私が手伝う」と投資に誘われ…

由利本荘警察署の調べによりますと、にかほ市に住む50代の男性は先月中旬、マッチングアプリで知り合った女性と、無料通話アプリ LINEでやりとりを始めました。





■100歳を超える女性も被害に…

すると相手から「おじの指導のもとで5,600ドルの収益を得た」「私が手伝う」などと投資に誘われます。信用した男性は、指示通りアプリをダウンロードし暗号資産を購入。500万円相当を送金しました。アプリ上では利益が上がっているように表示され、男性の口座に一部が入金されたことから、全額を出金したいと伝えると、相手から止められ、不審に思った男性が警察に相談し、被害が明らかとなりました。

高齢者の被害も。



秋田臨港警察署の調べによりますと、9月中旬、秋田市に住む、100歳を超える女性の家の固定電話に、東京地検を名乗る男から電話がありました。



相手は「逮捕している男があなたの通帳と携帯電話を持っていた」「警視庁の指示通りにしてください」などと話し、女性が伝えられた番号に電話をすると、「毎日ATMでお金をおろしてください」などと言われました。



女性は指示に従って、約2週間のうちに9回にわたり、金融機関のATMから合わせて約450万円を引き出し、自宅で保管。



すると先月中旬に、また電話で「今までおろしたお金の指紋を調べる必要がある」「玄関先に置けば回収する」などと言われ、指示通りに玄関先に置いたところ、約1時間後に何者かに持ち去られたということです。



女性は家族から詐欺だと指摘され被害に気がつきました。



うその話をきっかけにした詐欺被害も後を絶ちません。