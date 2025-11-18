Stray Kidsリノ、ライブ観覧した日本の人気バンド楽曲カバー 本家ボーカルが反応「いつかコラボして欲しい」「日本語がナチュラル」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）が11月14日、自身のInstagramを更新。5人組ロックバンド・Novelbrightの「夢花火」を歌唱した。
この日、リノはNovelbrightの「夢花火」を歌唱する動画を公開した。リノは10月11日に開催されたNovelbrightの韓国公演「Novelbright ASIA TOUR 2025-2026 〜Winding Road〜」の見学に訪れており、ボーカルの竹中雄大は自身のX（旧Twitter）で「Stray Kidsの Lee KnowくんとI.Nくんも来てくれました 素敵なお花とウイスキーを頂きました。ありがとうございます」と記し、リノとI.N（アイエン）からの贈り物の写真も披露していた。
この投稿を受け、竹中は「Amazing Thank you so much」とコメント。ファンからは「めっちゃエモい」「日本語がナチュラル」「高音が素敵」「耳が幸せ」「いつかコラボして欲しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆リノ、Novelbrightの「夢花火」披露
◆リノの「夢花火」に竹中雄大が反応
