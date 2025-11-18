自宅で大麻を所持したとして、横手市の十文字中学校に勤務する45歳の教諭の男が逮捕・起訴されていたことがわかりました。



雄物川高校の男子バレーボール部監督の体罰も含めて相次ぐ教諭の不祥事に、安田浩幸県教育長が県議会で陳謝しました。

■大麻所持などで教諭含む男女5人が逮捕

麻薬取締法違反の疑いで逮捕・起訴されたのは、横手市の十文字中学校の教諭で、湯沢市角間に住む小場康平被告45歳です。





■教諭の不祥事相次ぐ…県教育長が陳謝

警察の調べなどによりますと、小場被告は今年9月18日、自宅で大麻約136グラムを所持した疑いで逮捕され、先月起訴されました。警察の調べに対し、容疑を認めているということです。小場被告は現在休職中で、県教育委員会は来月3日に始まる裁判の内容を踏まえて処分を決める方針です。事件を巡っては、約1キロの大麻を営利目的で所持したほか、自宅で大麻草を栽培したとして秋田市下新城長岡の無職柿崎哲哉被告が逮捕・起訴されています。去年12月に施行された大麻草の栽培の規制に関する法律を適用した逮捕は、県内で初めてです。このほか、羽後町の僧侶の男など3人が自宅で大麻を所持したなどとして逮捕されています。

雄物川高校の教諭で男子バレーボール部の宇佐美大輔監督が部員への体罰などで懲戒免職になるなど、教諭の不祥事が相次いでいます。



18日の県議会教育公安委員会で、安田浩幸県教育長が陳謝しました。



安田浩幸県教育長

「すべての職員が教育公務員としての強い自覚と責任感を持つよう、わたし自身が先頭に立ち、指導を徹底してまいります。この度は誠に申し訳ありませんでした」



県教育庁は、十文字中学校にスクールカウンセラーを派遣するなど横手市教育委員会と協力して子どもたちの心のケアに努めていくことにしています。