◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝 立命大―法大（２２日・神戸ユニバー記念競技場）

立命大（関西２位）は１８日、法大（関東３位）戦へ向け、滋賀・草津市内で会見と公開練習を行った。４５―３５で制した昨季甲子園ボウルと同カード。エースＲＢの蓑部雄望（みのべ・たけみ、３年）＝佼成学園＝は「１００ヤード以上走って、３つタッチダウンを取りたい」と大活躍を誓い、返り討ちを見据えた。

リーグ優勝をかけた関西学生１部最終節の関学大戦（９日）に敗れた後、悔し涙を見せた蓑部。「いっぱいボール持たせてもらったのにヤードも稼げず、申し訳なかった。実力不足。雨のせいにはしたくないが、ファンブルしたのが良くなかった」と反省した。

決勝の甲子園ボウル（１２月１４日）で関学大と再戦する可能性もあるが、まずは目前の一戦に集中する。法大ディフェンスに対し「能力の高い選手が多く、タックルを食らわないようにしたい。関西よりスピードがあったりするので、しっかりスカウティングする」と警戒。全国の舞台へと気持ちを切り替え、２年連続の学生日本一へ突き進む。