SLSから続くFRレイアウトへ強く共感

現世代のメルセデスAMG GTは、4.0L V8ツインターボエンジンの63で口火が切られ、その後にハイブリッドで816psの63 Eパフォーマンスが続いた。エントリー仕様に据えられるのが、2.0L 4気筒ターボの43だ。

【画像】SLSから続く「FR」へ共感 メルセデスAMG GT 43 競合のスポーツモデルと比較 全101枚

この43は、四輪駆動システムだけでなく、後輪操舵や「AMGアクティブライド・コントロール」アンチロール・サスペンション、トルクベクタリング・リアデフも備わらない。大幅にシンプルな構成といえ、GTでは唯一の純粋な後輪駆動となっている。



メルセデスAMG GT 43 プレミアム（英国仕様）

AMGで4気筒と聞くと、本来の半分のエンジンだと受け止める人もいらっしゃるだろう。10万ポンド（約2040万円）超えの英国価格へ、不釣り合いに思えなくはない。

だが、レス・イズ・モアという名言も存在する。一連のGTで、最も思い切った内容だと受け止める人もいる。SLSから続くFRレイアウトへ、強く共感するのだろう。

エンジンはAMG A 45 Sにも載るM139

2代目となるAMG GTは、アルミニウムとマグネシウム、スチール、カーボンファイバーを適材適所で用いた、スペースフレーム・シャシーを採用。市場調査の結果を受け、先代から全長を180mm以上伸ばし、2＋2レイアウトを実現している。

初代のコンパクトさや、ロングノーズのシルエットは失われたといえるが、使い勝手が向上したことは明らか。試乗車は20インチ・ホイールにミシュラン・パイロットスポーツ 4Sを履く2024年仕様だったが、2025年の英国では21インチが標準となっている。



メルセデスAMG GT 43 プレミアム（英国仕様）

GT 43のサスペンションは、シンプルなアダプティブダンパーとアンチロールバーという構成。エンジンはAMG A 45 Sにも載る「M139型」ユニットで、1基毎に1人の職人が組み立てている。

電動アシスト付きのターボと、スターター・ジェネレーターによるマイルドハイブリッドを備え、最高出力は422ps。最大トルクは50.9kg-mと不足ない。大幅に装備は削られているものの、車重は1899kgと期待ほど軽くはない。

競合よりちゃんと使えるリアシート

インテリアは、オプションが一切ない状態でも、プレミアム感が高く装備は充実。ただし、プラスティック然としたパネルが多く、一部のフィッティングは甘い。控えめなアンビエントライトはカラーを選べ、エアコンの送風口も照らされる。

2シーターが基本の2＋2とはいえ、ポルシェ911やフェラーリ・アマルフィなどより、リアシートはちゃんと使える。旅行カバンを置くだけでなく、短距離なら小柄な大人や子どもも問題なく座ることができる。



メルセデスAMG GT 43 プレミアム（英国仕様）

荷室の容量は、後席の背もたれを倒せば675L。多くのライバルより、長距離ツーリングとの相性は高い。

標準のままでも快適なフロントシート

フロントシートは、標準のままでも快適。調整域が広く、サポート性も素晴らしい。座面の位置は低く、ペダルやステアリングホイールの不自然なオフセットもない。

主要な車載機能は手元のハードスイッチで操作でき、メーター用モニターは鮮明で、表示内容を多様に変更可能。ステアリングホイールのスポーク部分には、インフォテインメントや高機能なトリップコンピューターを操作する、カーソルが備わる。



メルセデスAMG GT 43 プレミアム（英国仕様）

センターモニターは11.9インチで縦に長く、若干大きすぎるかも。システムは操作しやすく、メニューレイアウトも好ましい。

気になる走りの印象とスペックは、メルセデスAMG GT 43（2）にて。