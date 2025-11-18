柴咲コウ、プライベートでの“眼光の鋭さ”暴露に苦笑 横山裕「石になるで！」
俳優の柴咲コウが18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアムイベントに参加した。この日は川口春奈、横山裕、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美らメインキャストが華やかに集結した。
【写真】膝ちらり！ブラック×ピンクの派手コーデで登場した柴咲コウ
印象が大きく変わった人として柴咲を挙げた鈴木浩介は「街のハンバーガ屋やさんですれ違ったことがある。そのときダークな服にするどい眼光の…鉄のイメージというか。鋭い方だと勝手に思ってた」と目撃情報を報告。
だが「現場では笑いのツボが浅い。よく笑う方で…そういうイメージがガラッと変わった。オモテウラがなさすぎるくらいオモテウラがない。素直にいきてらっしゃる」と感心。さらに「ストイックな食生活を続けてらっしゃる。アスリートなんじゃないか」と驚いた。
突然の暴露に柴咲は「街なかで観られているもんなんですね…マジですか。眼光するどかったですか」と苦笑。横山が「俺もみたことある。表参道で。あの眼光はそうです」と力説すると柴咲は「違う人だって！」とタジタジに。柴咲は「あの眼光はそうやって。石になるんで！メデューサくらいの」とちゃかしていた。
今作はスキャンダルをめぐる芸能事務所と週刊誌の禁断の攻防戦を描くオリジナルドラマ。所属事務所のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を柴咲、咲にスキャンダル記事を突きつける週刊誌記者・平田奏を川口が演じている。19日午後10時から全6話、毎週1話配信。
