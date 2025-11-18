初雪が観測された18日も、県内ではクマの目撃情報が相次いで寄せられています。



県は、クマ対策の費用などを盛り込んだ補正予算案を県議会に内示しました。



負担が大きくなっている猟友会には、捕獲したクマ1頭あたり7,000円の慰労金を支払う方針です。



鈴木知事

「今年はブナの実の大凶作により、飢えたクマが人の生活圏の真っただ中まで出没をし、被害が急増しているという、緊迫した危機的事態となっております」





県が内示した補正予算案は、一般会計の総額で約35億8,000万円です。このうち、2,465万円を「ツキノワグマ捕獲緊急対策事業」にあてています。出動回数が多く、負担が大きくなっている猟友会に、捕獲したクマ1頭あたり7,000円を支払うほか、秋田県猟友会を通して、会員1人あたり2,000円の慰労金を支給する方針です。鈴木知事は記者会見でも、クマの大量出没で、猟友会に大きな負担がかかっていることに触れました。鈴木知事「駆除だけじゃなくてその後も大変ですもんね。解体・処理というところまでいくと、非常に夜遅くまで頑張ってまた次の日出動と、土曜も日曜も何もないというようなお話しを重々聞いておりますので」「基本は趣味でやっている狩猟免許をお持ちの方に、特別にお願いをして、低廉で半分ボランティアみたいな待遇ではあるけれどもお願いしてきたという経緯がありますから、この制度自体の見直すべき時期に来ているんじゃないかなと思っています」このほか、三菱商事が撤退した洋上風力発電事業について、先行して設備投資をした県内企業への支援事業として、600万円を計上しました。補正予算案を審議する県議会は、1週間後の25日に始まります。