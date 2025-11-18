ジョシュ・グローバンが、Bunkamuraオーチャードホールにて2026年2月21日、22日に来日公演を開催。あわせて、また、最新アルバム『Hidden Gems / ヒドゥン・ジェムズ』をリリースした。

同公演は、15年ぶりの単独来日公演に。最新アルバムには全11曲が収録され、ストリーミングでリリースされていない楽曲が多く収められる。また、アルバムの8曲目には、日本語で歌う「Konosaki No Michi（この先の道）」が収録。本楽曲は2012年放映のNHKドラマスペシャル『負けて勝つ～戦後を創った男・吉田茂～』の主題歌となっており、ジョシュは高校生の時に日本語を勉強していたため、彼にとっては特別な楽曲だという。

10月3日に先行リリースされた収録曲の「The Constant」は、作曲家のパセクとポール（The Greatest Showman, La La Land）とのコラボレーション楽曲。同楽曲はリリックビデオも公開されている。

なお、来日公演にはスペシャルゲストも出演予定。詳細は後日公開となる。

＜ジョシュ・グローバン 最新アルバムへのコメント＞

『Hidden Gems』は長年ファンが愛してくれた曲が収録されており、ファンへの感謝の気持ちを込めた作品となる。この曲はこれまで限定的にしかリリースしていないけど、他の曲と同じぐらい大切に思っていた。そして皆にサプライズしたく新曲「The Constant」をリリースした。

（文＝リアルサウンド編集部）