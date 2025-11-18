冬型の気圧配置と寒気の影響で18日の県内は北部を中心に雪が降り、秋田市にも初雪の便りが届きました。



雪や雨の降りやすい天気は19日午前中にかけて続く見込みで、山沿いではさらに積雪が増える可能性があります。



土屋記者

「午前9時頃の大館市中心部です。この時間雪が降ったりやんだりを繰り返ししています」



大館市は17日夜から雪が降り始め、18日朝は冬景色へと変わっていました。





冬型の気圧配置と上空の寒気の影響で、18日は県の北部を中心に雪雲が流れこみ午後5時現在、北秋田市阿仁合では@センチ鹿角市では@センチの積雪を観測しています。秋田市にも初雪の便りが届きました。秋田地方気象台は、18日未明秋田市山王で初雪を観測したと発表しました。平年よりも3日遅く、去年と同じ日の観測です。鴨下アナウンサー「いまは雪は降っていませんが、とにかく寒いです！いまは肌を刺すような冷たい風が特に強く吹いています。一段と冬の寒さになった感じがします」一気に冬本番の寒さとなった県内。日中の最高気温は、秋田市が6.7度、横手市が6.3度と12月上旬並み、大館市は1.7度までしか上がらず、1月上旬並みとなりました。断続的に雪や雨が降り、秋田市では視界が悪くなる時間もありました。雪や雨の降りやすい状態は19日午前中まで続きそうで、雷を伴って降り方が強まる時間もありそうです。山沿いを中心にさらに積雪が増える可能性もあります。車の運転や足元に十分注意し、19日朝も時間に余裕を持ってお出かけください。