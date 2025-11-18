MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』第8話「不実の燕は海の彼方へ沈む」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

炎に包まれた図書館から脱出するアキラとアモルはヨクラータと合流。図書館から持ち出した禁書『とくべつな血』を読むことにする。その内容は、とても子ども向けの絵本とは思えないものだった。絵本から、ユウグレ、トワサとの繋がりを強く意識するアキラ。翌日、3人は、ユウグレと合流できないままだったが、寝台特急列車でトーキョーへ向けて出発する。特急列車内でヴァーレとキャスタという夫婦と、ルーヴとキャエロという双子の子供の4人家族と出会う。旅は道連れと仲良くなるが……。

公開された場面写真では、炎に包まれながら脱出を試みるアキラとアモルをはじめ、ハクボやヴァーレの姿も確認できる。

なお、脚本を小川ひとみ、画コンテを錦織博、演出を山下知晃、総作画監督を林珠銀、さとう沙名栄がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）