¡¡2000Ç¯Âå¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò¾å²ó¤ëÄø¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÇÅ·Á³¤Ê¤â¤¨¤Á¤ã¤ó♡CanCamÊÔ½¸Éô¤Î³§ÍÍ¤¡¡¼¡ª°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤¿¤è¤©¤©¡¼¡£¤Ý¤«¤Ý¤«¤Î³§ÍÍ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î²¡ÀÚ¤â¤¨(45)¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¾»³çý´õ(39)¡£17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë²¡ÀÚ¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ó¥¹¥Á¥§¤Ë¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¡¢²¡ÀÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¤Í¡¼¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇåºÎï¡£¤Ê¤¡¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤±¤ÉÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¡×¡Ö²¼³Ü¤¬Ä¹¤¤¤ó¤À¤Ê ÌÌÄ¹¤ÊÈþ¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤½Ð¤Æ¤¤ÆÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò ¤³¤³¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¦´¶¤¹¤ë¡Ä ¾¡¼ê¤Ë¿Æ¶á´¶¡×¡ÖºÆº§¤ò¤æ¤ë¡Á¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡À¾»³¤Ï2004Ç¯¤Ë¶äºÂ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£05Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÁá²µ½÷ÂÀ°ì¤È·ëº§¤·¡¢13Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢16Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£19Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£